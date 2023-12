Am hellichten Tag Einbruch in Einfamilienhaus: Diebe durchwühlen Schränke

Am hellichten Tag sind Diebe in ein Einfamilienhaus in Stadtkyll eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen sie am vergangenen Montag, 11. Dezember, zwischen 8:30 Uhr und 17:50 Uhr in das Anwesen in der Straße "Am Hasenberg" ein. Die Täter hebelten hierfür ein rückwärtig gelegenes Küchenfenster des Hauses.