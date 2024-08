In Stadtkyll Einbruch in Leichenhalle in der Eifel: Wer hat etwas mitbekommen?

Stadtkyll · So etwas bekommt man auch nicht alle Tage zu lesen: In der Eifel kam es zu einem Einbruch in eine Leichenhalle. Was bislang bekannt ist.

14.08.2024 , 06:50 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Philipp von Ditfurth