Explosionen in Stadtkyll Geldautomatensprengungen reißen Anwohner aus dem Schlaf - Täter flüchtig

Stadtkyll · Wieder wurde in der Eifel ein Geldautomat gesprengt: Zwei Detonationen haben in der Nacht auf Montag die Auelstraße in Stadtkyll (Verbandsgemeinde Gerolstein) erschüttert. In der gleichen Nacht begingen Unbekannte weitere Taten in Jünkerath und in Lissendorf.

08.05.2023, 15:50 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag gegen 2.50 Uhr den Geldautomaten der Kreissparkasse Vulkaneifel in Stadtkyll gesprengt.