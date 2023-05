Zwei Explosionen in Stadtkyll Geldautomatensprengungen reißen Anwohner aus dem Schlaf - Täter entkommen

Derzeit können infolge der Zerstörungen Kundinnen und Kunden an der Oberen Kyll kein Geld an KSK-Automaten abheben. Es besteht aber eine Vereinbarung mit der Volksbank Eifel, derzufolge KSK-Kontoinhaber gebührenfrei Bargeld an den Automaten der Genossenschaftler in Jünkerath und Stadtkyll ziehen können. Außerdem kann man sich in einigen Supermärkten und Discountern in den beiden Orten Bargeld auszahlen lassen.