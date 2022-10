Zeugen gesucht : Golf rast durch Stadtkyll und gefährdet Autofahrer

Stadtkyll Weil er sich einer Kontrolle entziehen wollte, fuhr ein Golf-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortschaft – und gefährdete damit mindestens einen anderen Verkehrsteilnehmer.

Am Samstag wollte die Polizei gegen 13.15 Uhr in Stadtkyll einen grauen VW Golf kontrollieren. Der jedoch flüchtete, fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Kirchstraße in Richtung Ortsmitte und gefährdete mindestens einen Verkehrsteilnehmer, den Fahrer eines weißen VW Tiguan. Anschließend flüchtete der Beschuldigte weiter in Richtung Raiffeisenplatz. Letztlich konnte dessen PKW in der Kögelstraße ausfindig gemacht werden.