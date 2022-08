Blaulicht : Passanten finden Leichnam in Stadtkyll

Die ehemalige KSK-Filiale in Stadtkyll. Rechts am Gebäude vorbei verläuft die Straße in Richtung Kirmesplatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Stadtkyll Ein 85 Jahre alter Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Stadtkyll tot aufgefunden worden, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung aus.

Die Gruppe kam vermutlich von der Stadtkyller Kirmes, die am Freitag begonnen hatte: Der Mann lag in einem Gebüsch nahe der ehemaligen Filiale der Kreissparkasse in der Auelstraße. Dahinter verläuft die Kurallee, die auch zum Kirmesgelände führt. DRK und Notarzt, wenige Minuten später am Fundort, konnten dem Mann nicht mehr helfen.