Schwere Gewitter in der Eifel Überflutete Straßen und Keller in der Vulkaneifel, Sturzflut in Schönecken

Update | Birresborn/Mürlenbach/Schönecken · Eine Gewitterfront ist am Montag über die Eifel gezogen – mit heftigen Folgen. In der Verbandsgemeinde Gerolstein kämpfen die Feuerwehren mit überfluteten Straßen und Kellern. In Schönecken schoss das Wasser von den Hängen herab durchs Dorf.

03.09.2024 , 11:32 Uhr

Link zur Paywall Überflutungen in Birresborn, Mürlenbach und Schönecken nach Unwetter 23 Bilder Foto: TV/Feuerwehr der Verbandsgemeinde Gerolstein