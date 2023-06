Feuerwehr im Einsatz Überschwemmung wegen Starkregen in der Eifel

Starkregen in der Eifel: Am Mittwochabend, 7. Juni, liefen deshalb in Halsdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) einige Keller voll und die Hauptstraße war überflutet. Die Feuerwehr musste die Keller leer pumpen und befreite die Straße von Wasser und Schlamm.