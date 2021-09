Stadt ruft zur Vorsicht auf : Starkregen: Straßen in Trier überschwemmt, Olewiger Bach tritt über Ufer

Starkregen: Straßen in Trier überschwemmt, Olewiger Bach tritt über Ufer

Trier Mehrere Straßen in Trier sind aktuell überschwemmt. Grund dafür ist Starkregen, der am Abend einsetzte. Der Olewiger Bach ist über das Ufer getreten.

Die Region Trier wird am Mittwochabend von Starkregen getroffen. Es gibt eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, twittert auch die Stadt Trier: „Heftiger Starkregen ist heute Abend möglich - und kommt teilweise ja auch schon runter.“

⚠️Es gibt eine amtliche Unwetterwarnung des @DWD_presse für #Trier und Umgebung: Heftiger Starkregen ist heute Abend möglich - und kommt teilweise ja auch schon runter. Bitte seid vorsichtig! Volle Keller etc. bitte direkt an die Feuerwehr melden. #immerda #unwetterwarnung

Starkregen: Olewiger Bach tritt über Ufer

In Trier-Olewig ist Anwohnerberichten zufolge der Olewiger Bach „extrem schnell gestiegen“. Teilweise tritt dieser bereits über die Ufer. Die Stadt Trier ruft zur Vorsicht auf: „Volle Keller etc. bitte direkt an die Feuerwehr melden!“