A1 Stau auf der A1 bei Wittlich: Lastwagen rast in Baustellenabsperrung FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling

Ein Lastwagen ist nach Polizeiangaben am Montagnachmittag auf der A1 nahe Wittlich in eine Baustellenabsperrung gerast. Der Unfall hat sich 600 Meter vor dem Rastplatz Flußbach in Fahrtrichtung Koblenz ereignet. Von Christian Moeris