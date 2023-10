Vorfahrt missachtet Stau auf der B51: Unfall in Höhe Aach führt zu starken Verkehrsbehinderungen

Trier/Aach · Auf der B51 ist es am Dienstagmorgen in Höhe Aach zu einem Unfall gekommen. Augenzeugen sprechen von Verletzten und großen Staus in Richtung Trier und Bitburg. Was bisher bekannt ist.

10.10.2023, 08:12 Uhr

Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur/MRA