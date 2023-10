Verkehrsbehinderungen Längere Staus nach Unfall auf der B51

Trier/Aach · Wegen eines Unfalls ist es am Dienstagmorgen auf der B 51 bei Aach zu Staus in Richtung Trier und Bitburg gekommen, die sich mittlerweile aufgelöst haben. Eine Autopanne sorgte an der Kölner Straße in Trier für zusätzliche Verkehrsbehinderungen.

10.10.2023, 08:58 Uhr

