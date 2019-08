Verkehr : Stau in der Trierer Saarstraße: Transporter steckt fest

Stau in der Trierer Saarstraße: Transporter steckt fest

Wer sich gewundert hat, warum er heute morgen nicht durch die Saarstraße in Trier kam. Hier die Auflösung.

In der Saarstraße hat sich heute Morgen gegen 10.20 Uhr ein großer LKW einige Meter nach der Ampelkreuzung am Saarbrücker Eck festgefahren. Der Transporter konnte vermutlich wegen falsch geparkter Fahrzeuge nicht in eine Straße einbiegen.