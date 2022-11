Verkehrsbehinderungen : Stau nach Zusammenstoß: Unfall in Baustelle zwischen Konz und Trier (Fotos)

Stau nach Zusammenstoß: Unfall in Baustelle zwischen Konz und Trier (Fotos)

Trier/Konz Auf der B51 zwischen Trier und Konz ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Deshalb kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Laut Angaben der Polizeiwache in Konz könnte die Strecke aber kurz vor 12 Uhr wieder freigegeben werden.

Im Baustellenbereich auf der B51 zwischen Konz und Trier sind am Donnerstagmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Das bestätigt die Polizeiinspektion Saarburg auf TV-Anfrage. Laut Polizei müssen die beteiligten Fahrzeuge wohl abgeschleppt werden. Deshalb rechnet sie mit starken Verkehrsbehinderungen in dem Bereich, an dem derzeit jeweils nur eine Richtungsfahrbahn offen ist, weil zwei der vier Fahrbahnen zwischen Karthaus und Trier-Feyen erneuert werden.