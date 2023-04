Falscher Alarm Stau wegen Grillparty: Größerer Feuerwehreinsatz in Trier-West

Trier · Ein Grillabend hat am Donnerstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in Trier-West gesorgt. Beim Anzünden eines Grills bildete sich so viel Rauch, dass Nachbarn die Feuerwehr alarmierten. Die rückte sofort mit zwei Löschzügen an.

13.04.2023, 20:02 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel

Von Siko Agentur