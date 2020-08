Polizei : Steganlage beschädigt

Piesport Im Bereich der Gemeinde Piesport, Ortslage Moselloreley, kam es am linken Moselufer zwischen Dienstag und Freitag zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl an einer Steganlage. Unbekannte Täter lösten die Befestigungen der Holztrittbohlen und entfernten selbige.

Das teilt die Wasserschutzpolizei in Trier mit, die um Hinweise unter Telefon 0651/ 938190 oder per E-Mail an ppelt.wsp.tr@polizei.rlp.de bittet.