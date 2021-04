Anhänger kippt um : Steine blockieren Straße - Stau am St.-Barbara-Ufer

Foto: Polizei Trier

Am Dienstag ereignete sich gegen 14.45 Uhr am St.-Barbara Ufer in Fahrtrichtung Konz ein Verkehrsunfall. Die Folge: massive Verkehrsbehinderungen im Bereich des Brückenkopfes der Römerbrücke.

Ein 43-jähriger Trierer fuhr mit seiner PKW-Anhänger-Kombination von der Römerbrücke kommend das St.Barbara-Ufer in Fahrtrichtung Konz. Vermutlich auf Grund eines unsachgemäßen Spurwechsels geriet der mit Steinen beladene Anhänger laut Polizei ins Schlingern und kippte um. Dadurch verteilte sich die Ladung des Anhängers fast über die gesamte Fahrbahnbreite, so dass es für etwa 30 Minuten in diesem Bereich zu massiven Verkehrsbehinderungen und einem entsprechendem Rückstau am Ufer kam. Insbesondere der tatkräftigen Hilfe eines zufällig vor Ort befindlichen Bautrupps des Tiefbauamtes der Stadt Trier ist es nach Polizeiangaben zu verdanken, dass die Unfallstelle, trotz des hohen Gewichts der auf der Fahrbahn befindlichen Steine, zügig geräumt werden konnte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Trier bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.