Blaulicht : Polizei löst Hausparty in Steinebrück auf – 200 Ecstasy-Tabletten gefunden

Foto: dpa/Patrick Seeger

Steinebrück Am Samstag hat die Polizei eine Hausparty in Steinebrück aufgelöst. Auch Drogen waren im Spiel: So konnten die Beamten vor Ort Betäubungsmittel sicherstellen – nicht gerade wenig.

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei Bitburg bekannt, dass in einer Wohnung in Steinebrück (Eifelkreis) eine Feier mit etwa 20 bis 25 Personen stattfindet. Weiter bestand der Verdacht, dass auf dieser Feier Drogen in Umlauf gebracht und konsumiert werden. Beamte der Polizeiinspektion Bitburg sowie benachbarter Polizeiinspektionen haben daher die Wohnung aufgesucht und durchsucht. Zuvor war ein entsprechender Beschluss erlassen worden. Das meldet die Polizeidirektion Wittlich.