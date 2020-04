Blaulicht : Dreister Dieb zapft Diesel von Brummi ab

Darscheid Ein böses Erwachen hatte ein Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz Steiniger Höhe. Ihm hatte über Nacht ein Dieb Diesel aus seinem Tank abgezapft.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag, 17. April, 19 Uhr, auf Samstag, 18. April, 7 Uhr, auf der BAB 48 in Richtung Koblenz auf dem Parkplatz Steininger Höhe Diesel aus einem Lastwagen gestohlen. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Während der Lastwagenfahrer schlief, hat der Täter das Schloss des Tankverschlusses aufgebrochen und etwa 200 bis 300 Liter Diesel aus dem Tank abgezapft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden, Telefon 06502/91650 oder pastschweich@polizei.rlp.de