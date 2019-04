später lesen Blaulicht Steinwurf auf geparktes Auto in der Schillinger Schulstraße Teilen

Die Heckscheibe eines in Schillingen geparkten Opel Corsa ist beschädigt worden. Das teilt die Polizei Hermeskeil mit. Das Fahrzeug stand am Donnerstag in der Zeit zwischen 17 und 20.30 Uhr in der Schulstraße gegenüber einer Arztpraxis.