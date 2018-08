später lesen Blaulicht Stier flüchtet vor dem Schlachter Teilen

In Bausendorf ist am Freitagmorgen ein ausgewachsener Stier auf dem Weg zum Schlachter entlaufen. Wie die Polizei mitteilte, lief der Stier in Richtung Kinderbeuern davon und dürfte sich noch immer in dem Gebiet Bausendorf/Kinderbeuern aufhalten.