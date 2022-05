Blaulicht : Sträucher in Gerolstein in Flammen

Sträucher in Gerolstein in Flammen

Gerolstein In Gerolstein haben am Samstagabend Büsche und Sträucher gebrannt.

Nach Polizeiangaben kam es am Samstag gegen 18.17 Uhr in der Straße "Am Sportfeld" in Gerolstein zum Brand von mehreren Büschen und Sträuchern. Die Feuerwehr Gerolstein konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Über die Ursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, 06592/96260, oder die Polizeiwache Gerolstein, 06591/95260.