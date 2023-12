Schlechte Witterungsbedingungen Nach LKW-Unfall in Beuren: Komplizierte Bergung muss abgebrochen werden – Straße bleibt gesperrt (Fotos)

Auf der Straße zwischen Beuren und Alf haben sich am Freitag mehrere Spezialisten versammelt. Ihr Ziel: Sie möchten den LKW bergen, der am Donnerstag, 21. Dezember, auf der K10 zwischen Beuren und Alf-Fabrik ein LKW verunglückt und dabei mehr als 100 Meter in Tiefe gestürzt ist (der TV berichtete). Die Einsatzkräfte des eines Spezialbergungsunternehmen aus Wittlich sowie des THW aus Zell, Daun und Koblenz machten sich nach einer morgendlichen Lagebesprechung an die Arbeit. Jedoch gestaltete sich diese schwieriger als zunächst vermutet.