Hochwasser : Straßen gesperrt, Schifffahrt eingestellt – Mann fährt mit Auto in Moselhochwasser

Straßen gesperrt, Schifffahrt eingestellt – Mann fährt mit Auto in Moselhochwasser

Trier/Lieser/Zeltingen Ein Mann ist mit seinem Auto bei Lieser in die Mosel gefahren. Diese hat die K 134 zwischen Lieser und Kesten überflutet. Deshalb ist die Straße laut der Polizei Bernkastel-Kues seit gestern Abend gesperrt.

Der Autofahrer habe das nicht beachtet und sei trotzdem durchgefahren, sagt Christian Kappes von der Polizei Bernkastel-Kues. Die Feuerwehr sei im Einsatz und versuche, den Mann da rauszuholen. Auch die B 53 zwischen Zeltingen und Kinheim ist laut Kappes wegen Hochwassers gesperrt. Außerdem sind folgende Strecken gesperrt: die K 65 zwischen Reil und Kövenig, die B 53 zwischen dem Abzweig nach Wehlen und dem Abzweig nach Erden in beiden Richtungen und die B 53 zwischen Kinheim und Kröv.

Die Schifffahrt auf der Mosel ist in der Nacht zum Freitag eingestellt worden. Der Pegel hatte gegen Mitternacht die Hochwassermarke 3, also einen Stand von 6,95 Metern, überschritten. Ab diesem Stand wird die Schifffahrt eingestellt. Um 8 Uhr am Freitagmorgen hat der Pegel einen Stand von 7,41 Metern erreicht.