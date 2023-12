Bäume auf der Fahrbahn Dutzende Straßen in der Region Trier nach Sturm blockiert – Erneute Unwetter am Freitag

Region Trier · Dauereinsatz für die Feuerwehren und Straßenmeistereien: Umgestürzte Bäume haben in der Nacht zum Freitag vor allem in der Eifel für Ärger gesorgt. Was die weiteren Aussichten versprechen.

22.12.2023 , 06:49 Uhr

Foto: dpa/Martin Gerten