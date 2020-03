Die Polizei bittet um Hinweise : Straßenlaterne in Wittlich umgefahren und geflüchtet

(red) Der unbekannte Fahrer eines Sattelzugs hat laut Polizei am Montag um 19.30 Uhr in der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich einen Verkehrsunfall verursacht und ist weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Laut Zeugenaussage sei der Sattelzug, bestehend aus einer schwarzen Zugmaschine und einem weißen Auflieger, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Diese sei der Länge nach umgefallen und komplett zerstört worden.

Da der Zeuge den Verkehrsunfall aus einer großen Entfernung beobachtet habe, sei es ihm nicht möglich ewesen, Angaben zum Kennzeichen des Lkw zu machen.