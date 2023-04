Verdacht auf Straßenrennen Polizei ermittelt nach Unfall zwischen Motorrad und Sport-Coupé

Die Trierer Polizei wurde am Samstag von mehreren Anrufern per Notruf über einen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto am Pacelliufer im Bereich der Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Innenstadt informiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden beide Beteiligten, ein Motorradfahrer, der in einer Gruppe von Bikern unterwegs war, und der Fahrer eines schwarzen Sport-Coupés, nicht schwerwiegend verletzt.