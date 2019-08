Hillesheim Stundenlanger Löscheinsatz in Hillesheim: Dort schlugen laut Feuerwehr bereits die Flammen aus dem Haus, als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen. Mehr als vier Stunden dauerte es, bis der Brand unter Kontrolle war.

(red) Zu einem Hausbrand ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Gerolstein am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr von einem Anwohner in der Kölner Straße in Hillesheim alarmiert worden. Der Mann hatte Feuerschein in dem Gebäude bemerkt.