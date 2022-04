Blaulicht : Fußgänger muss zur Seite springen - Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Üxheim-Niederehe Ein Fußgänger in einer Gruppe musste am Samstag in Üxheim-Niederehe beiseite springen, um nicht unter ein Auto zu geraten. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsgefährdung.