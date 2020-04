Bei Kontrollen wegen Coronavirus : Streifen von Ordnungsamt und Polizei in Trier mit Steinen beworfen

Wie auf unserem Symbolbild aus der Trierer Innenstadt kontrollieren Streifen des Ordnungsamts die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Bei einem solchen Einsatz soll es am Montagabend zu einem tätlichen Übergriff auf die Beamten gekommen sein. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Unbekannte haben laut Stadtverwaltung Beamte von Ordnungsamt und Polizei bei einem Einsatz am späten Montagabend in Trier-Nord mit Steinen und Knallkörpern beworfen worden. Die Polizei ermittelt und kündigt wie die Stadt verstärkte Bestreifung im Gebiet des Vorfalls an.

Laut Stadtverwaltung halten sich die allermeisten Trierer bisher an die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Versammlungsfreiheit sowie an die Abstandsregeln, die jeweils landesweit gelten. Am Montagabend aber sei es im Trierer Beutelweg erstmals zu regelrechten Ausschreitungen gekommen, bei denen Beamte des Kommunalen Vollzugsdienstes und der Polizei mit Steinen beworfen worden seien.

Eine Streife des Vollzugsdienstes fand demnach gegen 21.50 Uhr im Beutelweg eine Gruppe von zehn bis zwölf Menschen vor, die sich bis auf zwei schnell auflöste, als das Fahrzeug des Ordnungsamtes zu sehen war. Die Betroffenen versteckten sich in naheliegenden Gärten und Nebenstraßen. Sodann soll das Dienstfahrzeug der Beamten ohne erkennbaren Grund mit Steinen beworfen worden sein. Mindestens fünf trafen und beschädigten demnach das Auto.

Die Beamten forderten Verstärkung an, die in Form von weiteren Streifen des Ordnungsamtes sowie durch Streifen der Polizeiinspektionen Trier und Schweich sowie der Bundespolizei und durch einen Diensthundeführer wenig später eintraf. Die Steinewerfer seien geflüchtet.

Die Stadtverwaltung kündigt an: „Polizei und Ordnungsamt werden den Beutelweg ab sofort gemeinsam verstärkt bestreifen, um die Wiederholung solcher Versammlungen zu verhindern.“ Die Polizei habe die Ermittlungen zum Vorfall von Montagabend aufgenommen.