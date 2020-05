Blaulicht : Streifkollision: Polizei sucht nach Unfallverursacher auf L26

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls bei Hillesheim. Bei einem Überholvorgang soll er einen LKW gestreift haben.

Am Donnerstag, 30. April, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein LKW die L26 aus Wiesbaum kommend in Richtung Hillesheim. Auf dieser Stecke wurde er von einem grauen PKW, vermutlich Mitsubishi, mit Anhänger überholt. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Beim Wiedereinscheren streifte der PKW-Anhänger den LKW an der Stoßstange vorne links. Der Unfallverursacher hielt nach der Kollision/dem Überholvorgang am rechten Fahrbahnrand an, vermutlich um sich mit dem Überholten/Geschädigten in Verbindung zu setzten.