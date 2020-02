Blaulicht : Streit eskaliert in Wittlich und endet in Messerstecherei auf Friedhof

Wittlich Am späten Montagnachmittag kam es in Wittlich auf dem Friedhofsparkplatz in der Kegelbahnstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 41-Jährigen, in dessen Verlauf der 41-Jährige ein Messer zog und versuchte auf den Jüngeren einzustechen

Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Jüngere konnte den Angriff abwehren, gelangte an das Messer und stach dem 41-jährigen zwei Mal in den Rücken. Anschließend flüchtete der amtsbekannte Täter in eine nahegelegene Gaststätte und verständigte selbst die Polizei.

Bei ihm konnte sowohl das Tatmesser als auch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Sein verletzter Kontrahent entfernte sich ebenfalls vom Tatort in unbekannte Richtung. Anhand der Personenbeschreibung konnte das amtsbekannte 41-jährige Opfer schnell identifiziert und somit im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kurz vor seiner Wohnanschrift durch die Polizei Wittlich angetroffen werden.