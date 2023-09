Polizei ermittelt Eine Verletzte bei mutmaßlicher Auseinandersetzung in Trier-Feyen

Viel Blaulicht am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Dr.-Piro-Straße in Trier-Feyen: Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten an, weil zuvor offenbar ein Streit unter Nachbarn eskaliert war. Nachbarn sagten gegenüber dem TV, es habe einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau gegeben. Dabei seien auch ein Messer und eine Eisenstange im Spiel gewesen.