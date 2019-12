Zeugen gesucht : Streit über Vorfahrt endet in Wittlich in einer Schlägerei

Wittlich In Wittlich ist es am Dienstag, 3. Dezember, gegen 19.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Autofahrern gekommen. Die beiden Fahrer konnten sich an der Ecke Talweg und Unterer Sehlemet laut Polizei nicht darauf einigen, wer denn nun Vorfahrt habe.

Der verbale Streit mündete dann in einer handfesten Schlägerei.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sei die Schlägerei von mehreren unabhängigen Zeugen beobachtet worden, die beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr zu ermitteln waren.