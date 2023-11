Karnevalsauftakt Zoff und Vermisstensuche bei Karnevalsauftakt in Hillesheim

Unerfreuliche Begleiterscheinungen beim Karnevalsauftakt in Hillesheim: Bei der Karnevalsveranstaltung in der Markthalle in Hillesheim am 11.11. kam es um 22.34 Uhr zu einem handfesten Streit. Ein 29-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein geriet mit einer Gruppe von mehreren jungen Männern in Streit, welcher darin endete, dass er durch einen bisher unbekannten Täter aus der Gruppe zu Boden gestoßen wurde. Der 29-Jährige fiel mit dem Kopf auf den Boden, wobei er sich leicht verletzte. Die Gruppe machte sich aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592/96260.