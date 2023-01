Waffen und Drogen : Streit vor dem McDonald’s in Bitburg – 19-Jähriger bedroht Mann mit Samuraischwert

Bitburg Am Samstagabend musste die Polizei nach Bitburg-Mötsch ausrücken. Nach einem Streit hatte ein Mann dort eine ungewöhnliche Waffe gezückt.

Gegen 20 Uhr wurden die Beamten per Notruf zu dem Fast-Food-Restaurant in der Bitburger Straße gerufen. Zwei Gruppen hatten sich dort gestritten. Im Verlauf der Auseinandersetzung holte ein 19-Jähriger ein Samuraischwert aus einem Auto und hielt es einer anderen Person an den Hals. Danach flüchtete die vierköpfige Täter-Gruppe mit dem Fahrzeug in Richtung Innenstadt.