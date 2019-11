Körperverletzung : Streit zwischen Fußgängern und Autofahrer in Riol

Riol Die Polizei Schweich sucht Zeugen einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einer vierköpfigen Gruppe.

Der Vorfall soll sich bereits am Samstag, 9. November, gegen 20.55 Uhr in der Moselstraße in Riol ereignet haben. Dabei wurde laut Polizei einer der Beteiligten verletzt und das Auto beschädigt. In der Gruppe befand sich eine Frau mit Kinderwagen, die anderen Beteiligten waren männlich. Die Frau, die als Zeugin in Betracht kommt, und der männliche mutmaßliche Haupttäter werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, die anderen beiden Männer auf 40 bis 50 Jahre.