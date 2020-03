Wittlich : Streitende Brüder beleidigen Polizeibeamte

Foto: TV/Frank Göbel

Wittlich (red) In der Kegelbahnstraße in Wittlich gab es nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen, 7. März, einen lauten Streit zweier schwer betrunkener Brüder. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten erteilten den Geschwistern Platzverweise, die die Männer jedoch ignoriert haben sollen.

