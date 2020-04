Blaulicht : Stroh brennt in Kuhstall – Feuerwehr im Großeinsatz

Foto: Christoph Strouvelle

Morbach-Merscheid In einer 40 Meter langen Halle hat es am Montagnachmittag in Morbach-Merscheid gebrannt. Wie es dazu kam, dass sich das im Gebäude gelagerte Stroh entzündete, ist noch unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Am Montagnachmittag, um 17:45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand auf einem landwirtschaftlichen Hof am Ortsrand von Morbach-Merscheid alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich im Kuhstall Stroh entzündet hatte und brannte. Die Tiere im Stall wurden durch die Einsatzkräfte und Landwirte in Sicherheit auf einer angrenzenden Weide gebracht. Der Stall in dem das Stroh brannte, ist 40 Meter lang. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten ein Übergreifen der Flammen auf die komplette Halle mit landwirtschaftlichen Geräten verhindern.

Das Feuer wurde schließlich innerhalb einer Stunde gelöscht. Mit einem Radlader wurde das Stroh und der Mist aus der Halle ransportiert und abgelöscht. Glücklicherweise kamen keine Tiere zu Schaden, auch Menschen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist nach derzeitigem Stand unklar.