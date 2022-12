Explosion : Erneute Automatensprengung in der Eifel (Video)

Update Strohn Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten in Strohn gesprengt. In der Filiale entstand großer Schaden. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Die Explosion ereignete sich um 4:15 Uhr in der Volksbank in Strohn. Durch die Wucht der Explosion wurde der Geldautomat komplett zerstört. Auch das Gebäude wurde durch die Druckwelle erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Fenster und Türen, sowie Trockenbauwände wurden weggesprengt.

Durch die Detonation wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam, welche die Polizei alarmierten. Zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben gemacht werden, die Filiale ist bis auf weiteres jedoch nicht mehr nutzbar.

Die Polizei geht aktuell von drei Tätern aus, welche mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs waren. Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen sind in vollem Gange. Hinweise zu den Tätern können an die Polizeiinspektion Wittlich gerichtet werden.

