RWE vor Ort Stromausfall im Hunsrück: Ortsteil von Morbach betroffen

Ein Baum, der in eine Leitung gekippt ist, hat am späten Samstagnachmittag einen Stromausfall in Morbach-Gutenthal zur Folge gehabt. Nach Angaben der Polizei sei es bei Baumfällarbeiten zu einem Fehler gekommen, wodurch der betreffende Baum unglücklicherweise in die Stromleitung fiel. Dabei seien laut Polizei ein Kabel abgerissen und zwei weitere beschädigt worden.