Plötzlich dunkel Stromausfall in der Eifel: Zehn Orte betroffen - Das sind die Gründe

Plötzlich ist alles dunkel. In der Eifel haben am 1. April, ab 4.40 Uhr viele Menschen ohne Strom in ihren Husern gesessen. Betroffen waren die Dörfer Körperich, Gentingen, Ammeldingen an der Our, Roth an der Our, Sinspelt, Obergeckler, Niedergeckler, Hüttingen bei Lahr, Lahr und Geichlingen.