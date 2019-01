Mehr als 7000 Menschen in der Verbandsgemeinde Ruwer waren am frühen Neujahrsmorgen ohne Strom. Von Florian Blaes

Das neue Jahr war erst knapp fünf Stunden alt, als die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Ruwer um 4.57 Uhr alarmiert wurden.

Zwischen Morscheid und Waldrach waren aus noch ungeklärter Ursache an einem bewaldeten Hang zwei dicke Stromleitungen an einem Strommasten gerissen und zu Boden gestürzt. Vermutlich durch den Aufprall auf den nassen Boden kam es zeitgleich zu einer Kettenreaktion, mehrere Trafostationen in Waldrach fielen komplett aus. Auch in der Schulstraße wurde eine unterirdische Stromleitung stark beschädigt.

Betroffen waren insgesamt 7115 Menschen der Orte Gusterath, Gutweiler, Kasel, Korlingen, Mertesdorf, Morscheid, Riveris, Sommerau und Waldrach.

Die Trierer Leitstelle alarmierte die Wehren in der der VG, da bei Stromausfällen auch immer die Gerätehäuser besetzt werden und diese als Anlaufstelle dienen.

Ein aufmerksamer Bürger aus Waldrach meldete der Feuerwehr, dass es am besagten Strommast zum Funkenflug komme und ein Feuerschein zu sehen sei. Umgehend rückte die Feuerwehr Morscheid und der Wehrleiter aus. Diese stellten fest, dass das Kabel abgerissen war und den Ausfall verursacht hatte. Ein großes Team des Notfallmanagments von Westnetz, das inzwischen eingetroffen war, kümmerte sich um das Kabel.

FOTO: Florian Blaes

Über Umpolungen konnten viele der betroffenen Dörfer zwei Stunden später gegen 7 Uhr wieder mit Strom versorgt werden.

Anders war es in Waldrach. Durch den enormen Schaden der Trafostation bzw. der Erdkabel waren dort Straßenzüge bis zum Mittag gegen 11.45 Uhr mehr als 6 Stunden ohne Strom. Neben einem Notstromaggregat für die Feuerwehreinsatzzentrale wurde auch ein großes Aggregat in der Straße „Rosenbungert“ installiert. An der Trafostation oberhalb der Schule mussten Erdarbeiten vorgenommen werden, um die Kabel unterirdisch wieder zu reparieren. Diese Arbeiten sollen bis in den Abend hinein andauern.

VG-Bürgermeisterin Stephanie Nickels machte sich ein Bild von den Arbeiten vor Ort und dankte ausdrücklich allen Einsatzkräften der Feuerwehr und dem Team von Westnetz für ihre Arbeit.