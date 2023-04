Mehrere Stunden Dunkelheit Stromausfall in der Eifel: Zehn Orte betroffen

In der Eifel fiel am 1. April, ab 4.40 Uhr der Strom aus. Betroffen waren die Dörfer Körperich, Gentingen, Ammeldingen an der Our, Roth an der Our, Sinspelt, Obergeckler, Niedergeckler, Hüttingen bei Lahr, Lahr und Geichlingen. Die Feuerwehren wurden gegen 5 Uhr alarmiert, der Energieversorger Westnetz eingeschaltet, der sich direkt um den Schaden kümmerte. Die Ursache war bald gefunden. Mehrere Trafostationen waren ausgefallen. Wind und Wetter hatten wohl für Aussetzer der Trafos gesorgt. Gegen 6 Uhr hatten einige Orte wieder Strom. Trotzdem besetzte die Feuerwehr sofort die Feuerwehrgerätehäuser, damit Betroffene bei längerem Stromausfall einen Anlaufort haben.