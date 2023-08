Ursache steht fest Stromausfall an der Mosel – so ist die Lage

Plötzlich ist der Saft weg! In Mehring fiel am Dienstag gegen 10.45 der Strom aus. Laut Pachelle Flesch, Pressesprecherin bei Westnetz, hat eine Baufirma im Ort hat in der Goldkuppstraße an der Ecke zur Römerstraße gebohrt. Dabei habe sie den Netzplan nicht eingehalten und deshalb ein Kabel beschädigt. Laut Westnetz-Webseite war auch der Nachbarort Pölich von dem Ausfall betroffen.