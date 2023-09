Panne behoben Stromausfall in Saarburg - Viele Haushalte betroffen

Saarburg · In Saarburg ist am Sonntagmorgen in vielen Haushalten der Strom ausgefallen. Mittlerweile ist die Versorgung wieder hergestellt. Was die Ursache war.

17.09.2023, 10:27 Uhr

Foto: dpa/Sina Schuldt

Von Florian Blaes