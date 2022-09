Feuerwehreinsatz während der Störung : Stromausfall: Mehrere Straßen in Konz in der Nacht zum Freitag ohne Strom

Stromausfall: Mehrere Straßen in Konz in der Nacht zum Freitag ohne Strom

Konz Mehrere Straßen in Konz waren in der Nacht zum Freitag für eine Stunde ohne Strom. Währenddessen kam es zu einem Feuerwehreinsatz.

In mehreren Straßen in Konz ist in der Nacht zum Freitag der Strom ausgefallen. Das zeigen Informationen des Netzbetreibers Westnetz. Der Strom fiel demnach um 0:25 Uhr aus und konnte etwa eine Stunde später wieder eingeschaltet werden.