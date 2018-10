später lesen Feuerwehreinsatz Stromverteiler brennt in Sefferweich FOTO: TV / Agentur Siko FOTO: TV / Agentur Siko Teilen

Zu einem Feuer musste am Sonntagmittag die Feuerwehr in die Straße Auf dem Haag in Sefferweich ausrücken. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in der Strom-Hauptverteilung eines Hauses. Von Agentur Siko