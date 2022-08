Polizei : Autofahrer hupt Strotzbüscher aus dem Schlaf

Strotzbüsch Ein hupender Fahrer hat einige Zeit lang die Anwohner am Ortseingang von Strotzbüsch aus dem Schlaf gerissen. Er hupte jeden Morgen zwischen 4.40 und 5 Uhr, wenn er mit seinem roten VW Caddy vorbeifuhr.

Und das, seit Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang eingerichtet worden war. So schilderte es ein Zeuge am Mittwoch, 24. August, der Polizei, die aufgrund der Angaben zum Wagen tätig wurde und einen 49-jährigen Mann aus der VG Daun ermittelte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren „wegen Nutzung des Warnsignals ohne erkennbaren Grund“ und wegen Ruhestörung eingeleitet. Denn warum der Mann gehupt habe, stünde aktuell noch nicht fest, so die Polizei.