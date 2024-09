Feuerwehr muss ausrücken Stürmische Nacht - Scheunendach bricht ein, Bäume stürzen um

In Hontheim drohte laut Polizei gegen 21 Uhr eine Scheune einzubrechen. Das Dach war wegen der stürmischen Böen schon teilweise in sich zusammengebrochen. Weil das Gebäude drohte, auf ein nebenstehendes Wohnhaus zu stürzten bzw. auf die Straße, rückten Feuerwehr und THW an, um das Gebäude absichern.